Ankara'da Ters Yolda Tehlikeli Sürüş Anları Kamerada
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir sürücünün aracını ters yönde kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeli yolculuk, diğer sürücülerin ve yolcuların canını hiçe sayarak uzun bir süre devam etti.
Ankara'da bir sürücünün otomobiliyle ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde Çankaya'nın Dikmen semtinde aracıyla ters yönde ilerleyen sürücünün tehlikeli yolcuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kendisinin ve yoldaki diğer sürücü ve yolcuların canını hiçe sayan sürücünün uzun bir süre ters yönde ilerlediği görüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa