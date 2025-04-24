Ankara'da Ters Yolda Tehlikeli Sürüş Anları Kamerada

Ankara'da bir sürücünün otomobiliyle ters yönde ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Çankaya'nın Dikmen semtinde aracıyla ters yönde ilerleyen sürücünün tehlikeli yolcuğu, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kendisinin ve yoldaki diğer sürücü ve yolcuların canını hiçe sayan sürücünün uzun bir süre ters yönde ilerlediği görüldü. - ANKARA