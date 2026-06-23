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Ankara'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 209 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 241 şüpheliden 209'u gözaltına alındı. DAEŞ, DSİH, TKP/ML, TKİP, MLKP, DKP/BÖG, DHKP/C ve THKP/C örgütlerine yönelik eş zamanlı çalışmalar yürütüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 241 şüpheliden 209'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin ülke genelindeki faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; DAEŞ terör örgütüne bağlı 30, DSİH terör örgütüne bağlı 23, TKP/ML terör örgütüne bağlı 22, TKİP terör örgütüne bağlı 20, MLKP terör örgütüne bağlı 16, DKP/BÖG örgütüne bağlı 16, DHKP/C terör örgütüne bağlı 12 ve THKP/C terör örgütüne bağlı 9 olmak üzere toplam 148 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda ise TKP/ML terör örgütüne bağlı 44, DAEŞ terör örgütüne bağlı 26, DHKP-C ve MLKP terör örgütleriyle bağlantılı 23 kişi olmak üzere toplam 93 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 209'u düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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