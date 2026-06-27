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Ankara'da terör örgütlerine yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı, 34 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ülke genelindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 178'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; terör örgütlerinin ülke genelindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 241 şüpheliden 225'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 218'i 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günü mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Getirilen 6 şüpheli başsavcılıkta serbest bırakılırken, 212 şüpheli ise terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince yapılan sorgu işleminin ardından 178 şüpheli tutuklanırken, 34 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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