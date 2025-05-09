Ankara'da Televizyon Tamirhanesinde Yangın Çıktı
Sincan ilçesinde bir televizyon tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında dükkanda kimse olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmazken, olayın nedeni incelemeye alındı.
Ankara'da televizyon tamirhanesinde yangın çıktı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde televizyon tamiri yapılan dükkanda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Sincan Andiçen Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde televizyon tamiri yapan bir dükkanda yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni öğrenilemedi. Yangın anında dükkanda kimse olmadığı için, olay maddi hasar ile atlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKŞEN EFE - 3.Sayfa