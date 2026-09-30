Haberler

Ankara'da tedavi gören 9 yaşındaki Ada Karabela hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da tedavi gören 9 yaşındaki Ada Karabela hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da tedavi gördüğü sırada durumu ağırlaşan 9 yaşındaki Ada Karabela hayatını kaybetti. Küçük Ada'nın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde büyük üzüntüye yol açtı; cenazesi Köşk'te toprağa verilecek.

Ankara'da bir süredir tedavi gören 9 yaşındaki Ada Karabela, durumunun ağırlaşmasının ardından hayatını kaybetti. Küçük Ada'nın vefatı memleketi Köşk'te büyük üzüntüye neden oldu.

Bir süredir amansız hastalıkla mücadele eden 9 yaşındaki Ada Karabela'dan acı haber geldi. Ankara'da tedavi gören küçük Ada'nın dün durumu ağırlaştı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Ada, yaşamını yitirdi. Küçük yaşta hayata veda eden Ada Karabela'nın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde de büyük üzüntüye neden oldu. Ada Karabela'nın cenazesinin Ankara'dan memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine getirileceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Didem Soydan Bitcoin yatırımını 4 yıl unuttu! Hesabı açınca büyük sürpriz yaşadı

Didem Soydan'ın 4 yıl unuttuğu yatırımı servete dönüştü!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi

Öfkeli boğa komşunun ahırına daldı! Çıkarken bakın neyi götürdü
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif

Test sonuçları belli oldu, biri pozitif
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
Vinicius Junior öldürüldü mü? Futbol dünyasının konuştuğu akılalmaz komplo teorisi

Yıldız futbolcu öldürüldü mü? Futbol aleminin konuştuğu komplo teorisi
Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor

Vinicius öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar

Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar
Fenerbahçe 'Türk Haaland'ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında

Operasyon başlıyor! Fenerbahçe "Türk Haaland" için harekete geçti