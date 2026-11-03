Ankara'da tecavüz suçundan aranan 72 yıl hapis cezalı firariyi jandarma yakaladı

Ankara'da tecavüz suçundan aranan 72 yıl hapis cezalı firariyi jandarma yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da tecavüz suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Sincan İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Cezaevine teslim edildi.
Ankara'da tecavüz suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 72 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi jandarma ekiplerince yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, cezaevinden firar eden ve hakkında "Zorla Irza Geçme" suçu nedeniyle kesinleşmiş 72 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.S., Sincan İlçe Jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sincan Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı