Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

6 Ocak sabahı Ankara Yenimahalle'de meydana gelen olayda iddialara göre, M.T. (24) isimli kadın, tanımadığı M.A. ile H.G. isimli iki erkek tarafından alıkonularak zorla otomobile bindirildi.

ISSIZ ARAZİDE TECAVÜZE UĞRADI

Issız bir araziye götürülen M.T., kendisini darp eden M.A.'nın tecavüzüne uğradı. Olayın ardından şikayetçi olan kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

BİRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ DİĞERİ SERBEST

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.