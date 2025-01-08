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Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
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Ankara'da 24 yaşındaki genç kadın, zorla götürüldüğü ıssız arazide tanımadığı bir şahsın tecavüzüne uğradı. Kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan ekipler, saldırganı kısa sürede yakaladı.

6 Ocak sabahı Ankara Yenimahalle'de meydana gelen olayda iddialara göre, M.T. (24) isimli kadın, tanımadığı M.A. ile H.G. isimli iki erkek tarafından alıkonularak zorla otomobile bindirildi.

ISSIZ ARAZİDE TECAVÜZE UĞRADI

Issız bir araziye götürülen M.T., kendisini darp eden M.A.'nın tecavüzüne uğradı. Olayın ardından şikayetçi olan kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

BİRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ DİĞERİ SERBEST

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüpheli H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtycoon null:

diğeri yakında çıkar öbürü zaten hiç girmez, adalet ve kalkınma partisi türkşyesinde sadece kendilerine adalet ve kalkınma var

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıahmet guzel:

antalya yönetim istifa ??

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
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