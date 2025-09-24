Haberler

Ankara'da Taksiciye Darbe: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir taksiciyi darbeden 4 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, yol verme meselesi nedeniyle bir tartışmanın ardından yaşandı ve şüpheliler hakkında kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde önünü kestikleri taksiciyi darbeden 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre, taksi şoförü Mehmet Can Doğan, seyir halindeyken bir sürücüyle yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. ma Olayın büyümemesi için özür dileyen Doğan, daha sonra aracına yolcu alarak tartışmanın yaşandığı yerden ayrıldı. Tartıştığı kişi tarafından takip edilen Doğan'ın aracının önü kesildi. Konuşmak için aracından indirilmek istenen Doğan, önünü kesen otomobildeki kişilerle birlikte olaya dahil olan başka bir otomobildeki kişiler tarafından darbedildi.

Şüpheliler hakkında kasten yaralama suçundan işlem başlatıldı

Olayla ilgili çalışma başlatan Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin S.K., A.K., E.K. ve R.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Haklarınhda 'kasten yaralama' suçundan işlem başlatılan zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
