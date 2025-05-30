Ankara'da Taksiciler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, bir AVM'nin yanında yer kavgası nedeniyle meydana geldi.
Ankara'da taksiciler arasında bıçaklı kavga
ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Edilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir AVM'nin yanında meydana geldi. AVM yanında taksiciler arasında yer kavgası çıktı. Çıkan kavgada Özgür Taksi durağına bağlı 06 T 3091 plakalı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralanan taksici olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılanken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa