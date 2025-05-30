Ankara'da Taksiciler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Ankara'da taksiciler arasında bıçaklı kavga

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir AVM'nin yanında meydana geldi. AVM yanında taksiciler arasında yer kavgası çıktı. Çıkan kavgada Özgür Taksi durağına bağlı 06 T 3091 plakalı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralanan taksici olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılanken durumunun ağır olduğu öğrenildi.