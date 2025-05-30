Ankara'da Taksiciler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Ankara'da Taksiciler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı
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Yenimahalle'de taksiciler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Olay, bir AVM'nin yanında gerçekleşti ve yaralı taksici hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde taksiciler arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan bir AVM'nin yanında meydana geldi. AVM yanında taksiciler arasında yer kavgası çıktı. Çıkan kavgada Özgür Taksi durağına bağlı 06 T 3091 plakalı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralanan taksici olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılanken durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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