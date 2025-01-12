Ankara'da Takla Atan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla atarak tarım arazisine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırıkkale D200 karayolu üzerindeki Elmadağ ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 06 HE 1734 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada takla atan otomobilden fırlayan Meryem Doğandemir'in olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.D. ile yolcular Ü.D., A.D. ve A.Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil de olay yeri incelemesinin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.