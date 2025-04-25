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Ankara'da Sokak Köpekleri Tarafından Kovalayan Çocuk Yaralandı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde başıboş sokak köpeklerinden kaçan bir çocuk yüksekten atlayarak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da sokak köpeklerinin kovaladığı bir çocuk yaralandı... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde, başıboş köpeklerden kaçarken yüksekten atlayan bir çocuk yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Mamak Mutlu Mahallesi'nde yolda yürüyen bir çocuğu başıboş sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kurtulmak için yüksekten atlayan çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından hastaneye gönderilen çocuğun, kaval kemiğinin kırıldığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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