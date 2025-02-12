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Ankara'da Şizofreni Hastası Anne İki Çocuğunu Öldürdü

Ankara'da Şizofreni Hastası Anne İki Çocuğunu Öldürdü
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Ankara'da şizofreni hastası bir anne, 3 çocuğunun bileklerini keserek hayatını kaybetmelerine neden oldu. Cenaze namazı Kartal'da kılındı ve çocuklar toprağa verildi.

Ankara'da şizofreni hastası anneleri tarafından bileklerinin kesilmesi sonrası hayatını kaybeden 7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin cenazesi Kartal'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken, 1'i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan anne Dereci, çıkarıldığı mahkemece 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Hayatını kaybeden çocuklardan Afra Sümeyye Dereci (10) ve Muhammet Ali Dereci'nin (7) cenazesi Kartal Kavaklı Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye katılan baba, gözyaşları içinde tabutlara sarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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