Haberler

Ankara'da sis kazaları da beraberinde getirdi: 5 yaralı

Ankara'da sis kazaları da beraberinde getirdi: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çubuk ilçesinde meydana gelen sisli hava nedeniyle iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sis nedeniyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sis nedeniyle meydana gelen ilk kazada F.S. idaresindeki 35 BMA 69 plakalı otomobil ile M.S. yönetimindeki 06 BR 5445 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. ile araçta bulunan G.S. yaralandı. Kısa süre sonra aynı yolda meydana gelen ikinci kazada ise plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen üç araç çarpıştı. Bu kazada da 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazalar nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj