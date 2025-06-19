Ankara'da Silahlı Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara'da bir kişi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Ankara'da silahlı saldırıda vurulan kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cemil B., yaşadığı apartmanın önünde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Cemil B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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