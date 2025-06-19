Ankara'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara Mamak'ta, kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından silahla vurulan Cemil B. hastaneye kaldırılmadan hayatını kaybetti. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Ankara'da kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cemil B., yaşadığı apartmanın önünde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Cemil B.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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