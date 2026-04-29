Ankara'da silah kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Ankara'da silah kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Ankara'da suç örgütlerine silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ilçede icra edilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da suç örgütlerine silah temin ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik 6 ilçede icra edilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise 6 silah ile çok sayıda silah parçası ve fişek ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, silah kaçakçılarına yönelik Keçiören, Mamak, Altındağ, Elmadağ, Akyurt, Çubuk'ta operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Zanlılara ait 14 farklı adreste yapılan aramalarda ise 7 kurusıkı tabanca, 9 tabanca alt gövde, 15 şarjör 155 adet muhtelif silah parçası ve 357 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin temin ettikleri tabancaları gerçek silaha dönüştürerek suç örgütlerine silah temin ettiği öğrenildi. - ANKARA

