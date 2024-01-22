Ankara'da sığırcık kuşlarının görsel şöleni

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde akşamlar saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Pursaklar'de binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri büyüledi. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, herkesin ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. Pursaklar semalarında o anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.