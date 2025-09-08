Ankara'da Şiddetli Yağmur Sonrası İstinat Duvarı Yıkıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli yağmura dayanamayan istinat duvarı yıkıldı, bir apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Olay, Gölbaşı'nın Seymenler Mahallesi 978'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından yumuşayan toprak zemin kayarak bir apartmanın istinat duvarını yıktı. Çöken istinat duvarı sonucu bahçe katındaki bir daire zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zarar göre daire kullanılmaz hale gelirken şans eseri olayda yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri çöken istinat duvarıyla ilgili inceleme başlattı.

"Yetkililerden yardımcı olmaları için destek bekliyoruz"

Her yağışta aynı sorunla karşılaştıklarını dile getiren Seymenler Mahallesi sakinlerinden Alper Koyuncu Yoğun, "Yağıştan dolayı oluşan sel yukarıdan gelip, duvara bastığından duvar yıkıldı. Yetkililerden yardımcı olmaları için destek bekliyoruz. Sabah saat 09.00 civarında yağmur başladı. Yağmurdan dolayı oluşan sel buralara zarar verdi. İstinat duvarı da yoğun sel ve çamurdan dolayı yıkıldı. Sadece burası değil, ben üst tarafta oturuyorum, bizim orası da aynı bu şekilde selden dolayı etkilendi. Burası sürekli yağmurdan etkileniyor. Buna bir önlem alınmasını istiyorum" dedi. - ANKARA