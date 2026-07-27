Haberler

Ankara’da seyir halindeki tır alev aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’nın Haymana ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde seyir halindeki tır alev aldı.

Olay, Haymana ilçesi Sındıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır aniden alev aldı. Yangını fark eden şoför hızla aracı durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel'den 'İmamoğlu' çıkışı

Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özel'in İmamoğlu yanıtı dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi

Yeni Parti'ye Meclis'te verilen salon, hoşuna gitmeyecek
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı

Dron kamerası hayat kurtardı
Malatya'da işçi yatakhanede asılı bulundu

Şantiye yatakhanesinde dehşet! Çalışma arkadaşları buldu
2 yaşındaki çocuk uyuşturucu yüzünden ölümden döndü

Korkunç ihmal! 2 yaşındaki bebek aşırı doz komasına girdi

Ankara'da damat, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü

Damat katliam yaptı, önüne çıkanı öldürdü
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı