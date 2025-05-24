Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Akyurt ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangına çevredeki vatandaşlar ve sürücü ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Çankırı Bulvarı Tekebeli Geçidi mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü yaparken, olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa