Ankara'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çankırı Bulvarı Tekebeli Geçidi mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü yaparken, olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA