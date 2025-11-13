Haberler

Ankara'da Seyir Halindeki Araca Çarpan Otomobilin Kazası Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Ankara'nın Sincan ilçesinde yan yoldan gelen Hyundai Accent'in seyir halindeki Volkswagen Golf'e çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, araçlarda hasar oluştu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki araca yan yoldan gelen otomobilin çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Yan yoldan gelen Hyundai Accent marka otomobil, seyir halindeki Volkswagen Golf marka araca çarptı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
