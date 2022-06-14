Ankara'da sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ankara'da sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kamerada

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kameralara yansıdı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kameralara yansıdı.

Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi Solta Boğazı'nda aşırı yağış nedeniyle taşkın yaşandı. Selin yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yoldan geçmek isteyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü sele kapıldı. Zor anlar yaşayan sürücünün sele kapılma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title