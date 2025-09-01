Ankara'da Sarımsak Satıcısına Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ankara'da sarımsak sattığı araç içinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Yaşamkent Mahallesi 3208. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aracının içinde sarımsak satan Hüdaverdi T., beyaz bir otomobil ile yanına gelen şahsın silahlı saldırısına uğradı. Şahıs, Hüdaverdi T.'ye 2-3 el ateş ederek başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk incelemelerinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hüdaverdi T., hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise aracıyla kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA