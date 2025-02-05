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Ankara'da Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'da Sanayi Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteköy Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Siteköy Sanayi Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi'ndeki Siteköy Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının üst kattan başladığını belirten görgü tanığı Fırat Değirmencioğlu, "Yangına 20 dakika sonra itfaiye müdahalesi yapıldı. Yangına müdahele erken yapıldığı için alt kata inmeden söndürüldü" dedi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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