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Ankara'da sahte alkol operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır sahte alkol ve alkol kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Saracalar Mahallesi'nde bir aracın bagajında sahte alkol üretiminde kullanılan çeşitli aromalar ile etil alkol ele geçirildi. Üzerinde marka etiketleri bulunan satışa hazır çok sayıda sahte alkollü içeceğe el konulurken, gözaltına alınan şüpheli V.S. (35) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araçlara zarar veren şüpheli yakalandı

Öte yandan, Akyurt'ta geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde park halindeki araçların camını kırarak zarar veren zanlı da İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli M.K., kent güvenlik kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesi sonucunda yakayı ele verdi. Yakalanan zanlı adli makamlara teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akyurt Ankara Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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