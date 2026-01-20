Haberler

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu

Güncelleme:
Elmadağ ilçesinde evine dönen bir kadın, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Komşusunun müdahalesiyle kurtulan kadının yaralandığı ve tedavi edilerek taburcu edildiği bildirildi.

Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, komşusunun duruma müdahale etmesiyle kurtuldu. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken saldırıya uğrayan kadının yaralandığı öğrenildi.

Olay, 12 Ocak'ta Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evine dönen kadın bir anda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlık sesleri üzerine durumun farkına varan komşu ise bahçesinin kapsını açarak kadının içeri girmesini sağladı ve köpekleri uzaklaştırdı. Vücudunda ısırık izleri oluşan kadının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

