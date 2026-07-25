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Ankara’da sağanak yağıştan dolayı çöken yola düşen araç güvenlik kamerasına yansıdı

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Ankara’nın Mamak ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu çöken yola düşen araç, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonucu çöken yola düşen araç, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mamak başta olmak üzere birçok ilçede yollar göle dönerken, su baskınları, yol çökmesi ve trafikte aksamalar yaşandı.

Sağanağın en fazla etkili olduğu ilçelerden Mamak ilçesi oldu. İmam Alim Sultan Caddesi'nde aşırı yağıştan dolayı yolun çökmesi sonucu hafif ticari araç oluşan çukura düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, o anlar çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın bir anda çöken yola düştüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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