Ankara'da Sağanak Yağış Trafiği Aksattı
Ankara'da aniden etkili olan sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafik aksamasına sebep oldu. Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Ankara'da aniden etkili olan sağanak yağış Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamasına sebep oldu.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti. Valilik; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Öğle saatlerinde şehrin batı kısmında etkili olan sağanak, İstanbul Yolu olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda trafikte aksamalara neden oldu. Bulvarda kilometrelerce sıkışıklığı yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı. Adeta sele dönen sular nedeniyle bulvarın bazı kısımlarında trafik sadece bir şeride düştü. - ANKARA

