Ankara'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu, Araçlar Hasar Gördü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularına kapılarak hasar alan araçlar havadan görüntülendi.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, aniden bastıran yağmur sırasında araçlar sele kapıldı. Sele kapılan araçlar birbirlerine çarptı. Sele teslim olan sokakta birçok araç hasar aldı. Araç sahipleri canlarını kurtardığı için sevinirken araçlarının hasarına üzüldü.

"Sel beni de götürüyordu direkten tutundum"

Yağmurun gelip geçici olduğunu düşündüğünü aktaran Mehmet Kızıltoprak, "Camdan baktım. Yukardan çöp kovalarının geldiğini gördüm. Aşağı indim. Sel beni de götürüyordu direkten tutundum. Arabalar kaymaya başladı. Çok kötüydü. Ben de düşsem sel beni de götürürdü. Bir komşu geldi elimden tuttum da kurtuldum" diye konuştu.

Öte yandan, hasarlı araçlar dron ile havadan görüntülendi. - ANKARA