Ankara'nın birçok yerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi

Ankara'da aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu, kentin birçok yerinde su baskınlarına neden oldu. Birçok cadde ve yol göle döndü.

Ankara'nın birçok ilçesinde öğle saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Keçiören, Yenimahalle, Kahramankazan ilçelerinde ve şehrin farklı bölgelerinde vatandaşlar ve araçlar yollarda ilerleyemez hale geldi. Yollarda ilerleyemeyen araçlar, trafiği durma noktasına getirdi. Özellikle Yenimahalle ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde birçok iş yerini su bastı. Yağışın kent genelinde süreceği ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı