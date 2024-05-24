Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Ankara'da sele kapılan 2 çocuk, araçların altına sürüklendi.

Sağanak nedeniyle Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Karşıyaka Mahallesi, Şehit Harun Parlak Caddesi'nde yabancı uyruklu 4-5 yaşlarındaki 2 kardeş, suya kapıldı. Sel suyunun yokuştan aşağı sürüklediği çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki ticari aracın altına girdi. Çocukları fark eden çevredekiler, yardıma koştu.

2 KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Çocuklardan birisi hemen kurtarılırken, aracın altında sıkışan diğer çocuk yaklaşık 5 dakika süren uğraş sonucu çıkarıldı. Baygın halde aracın altında çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi de yine vatandaşlar yaptı. İki kardeş, daha sonra çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"BAYGIN HALDEYDİ, KALP MASAJI YAPTIK"

Görgü tanıklarından Hakan Özdemir, yoğun yağmurun ardından sel suyunun geldiğini söyleyerek, "Kamerayla izlerken çocukların geldiğini gördük. Hemen yardıma koştuk. Birini erken aldık, diğerini sonra çıkarttık. Baygın haldeydi. Kalp masajı yaptık, kendine geldi, ambulansla hastaneye gönderdik" dedi.

"ARABA ÜZERLERİNDEN GEÇTİ"

Diğer görgü tanığı Özlem Şimşek de yağışı izlerken çocukların sele kapıldığını gördüklerini söyleyerek, "Yan yoldan araba çıktı. Biz önce çocukların önüne bariyer oluyor sandık. Ama araba onların üzerinde geçti. Koştuk, erkek çocuğu kucakladım hemen. Diğeri arabanın altında kaldı. Selle gelen parçalarla birlikte sıkıştı. Yaklaşık 7 dakika uğraştık, çıkardık. Kendinde değildi. Kalp masajı yaptık, kendine geldi" diye konuştu.