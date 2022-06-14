Ankara'da sağanak köylere ulaşımı engelledi Ankara'da etkili olan sağanak yağış tarım arazilerine zarar verirken, birçok köye ulaşımı engelledi. Ankara'da etkili olan sağanak yağış tarım arazilerine zarar verirken, birçok köye ulaşımı engelledi. Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, 15 dakikada sele neden oldu. Mahalle genelinde yaşanan sel sonucu birçok tarım arazisi zarar gördü. Yollar sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çayırhan Nallıhan Ankara 3. Sayfa Haberler

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