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Ankara'da şafak operasyonunda FETÖ/PDY üyeliği dahil aranan 48 kişi yakalandı

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Ankara'da şafak vakti eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ/PDY dahil çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin 20 yıl ve üzeri, 3'ünün 5-10 yıl, 43'ünün 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Ankara'da şafak vakti düzenlenen operasyonla çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere farklı suçlardan aranan kişilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 48 kişinin yakalandığı operasyonlarda 2 kişinin 20 yıl ve üzeri, 3 kişinin 5 ila 10 yıl arası, 43 kişinin ise 5 yıla kadar hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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