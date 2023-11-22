Silahlı saldırıda yaralanan şahsın suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın adamı olduğu iddia edildi

Ankara'da bir restoranda uğradıkları silahlı saldırıda yaralanan iki kişiden birinin "Ayhan Bora Kaplan" operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan çete üyesi olduğu iddia edildi. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Kasım sabahı saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir grup, masada oturan diğer gruba tabancalarla ateş etti. Olayın ardından saldırgan grup uzaklaşırken, bir şahıs geri dönüp tekrar ateş etti ve kaçtı. Restoranda bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Restoranda yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılardan birinin suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. olduğu ileri sürüldü. - ANKARA