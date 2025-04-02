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Ankara'da Rampayı Çıkamayan Tır Trafiği Tehlikeye Attı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir tır, yükü ile birlikte rampayı çıkmaya çalışırken trafiği tehlikeye soktu. Olay 1 buçuk saat sürdü ve anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Ankara'da rampayı çıkamayan tır trafiği tehlikeye attı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Kızılcahamam Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yükü bulunan bir tır 1 buçuk saat boyunca rampayı çıkmaya çalıştı. Tır sürücüsü trafiği tehlikeye atarken, aracın yokuşu çıkmaya çalıştığı anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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