Ankara'da Rampayı Çıkamayan Tır Trafiği Tehlikeye Attı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir tır, yükü ile birlikte rampayı çıkmaya çalışırken trafiği tehlikeye soktu. Olay 1 buçuk saat sürdü ve anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Ankara'da rampayı çıkamayan tır trafiği tehlikeye attı.
Olay, Yenimahalle ilçesi Kızılcahamam Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yükü bulunan bir tır 1 buçuk saat boyunca rampayı çıkmaya çalıştı. Tır sürücüsü trafiği tehlikeye atarken, aracın yokuşu çıkmaya çalıştığı anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa