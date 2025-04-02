Ankara'da rampayı çıkamayan tır trafiği tehlikeye attı.

Olay, Yenimahalle ilçesi Kızılcahamam Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yükü bulunan bir tır 1 buçuk saat boyunca rampayı çıkmaya çalıştı. Tır sürücüsü trafiği tehlikeye atarken, aracın yokuşu çıkmaya çalıştığı anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. - ANKARA