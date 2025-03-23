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Ankara'da protestocular polise balta fırlattı

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar alevlendi. Ankara'da bir protestocu attığı baltayla polis memurunu başından yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Ankara Kızılay'da toplandı. Polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu. Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyardı.

POLİS, BALTAYLA BAŞINDAN YARALANDI

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı. Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü. Atılan baltanın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı.

Yüzlerini maskeyle gizleyenler, civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı. Gruptakilerden bazıları çevreden topladıkları çeşitli eşyaları ateşe verdi. Park halindeki çok sayıda araç atılanlar nedeniyle zarar gördü.

Ankara'da protestocular polise balta fırlattı
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDeniz Fırat:

Yurumek yasak, konusmak yasak, haber yapmak yasak, kendini ifade etmeye calismak yasak bu kadar cok yasagin oldugu ve silahsiz bir halka silah kullanarak hem gaz kapsulu hem de plastik mermiler atarsan, biri de cikar sana bulabildigi ilk silahi atar. Bu dogru degil. Ama hukuksuzluklar icerisinde allah sonumuzu hayir etsin. Su mubarek Ramazan da bu zulmu gorsun insallah.

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Haber YorumlarıNeyse o:

Böyle vandallara vatandaş mı diyeceğiz.Terörist bunlar.

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Haber Yorumlarıfatih cega:

Polis daha neyi bekliyor. Yıkıp geçmesi gerekir. Yoksa Olayların büyümesi için Gezi olaylarındaki gibi fetöcü amirler gibi müdahale etmeyin talimatı mı verildi.

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Haber YorumlarıMGk:

Mansur'un çorba ile beslediği teröristler bunlar

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bunlar serserilerden oluşan marjinal guruplar gösterileri proveke etmek için aralara sızıp yapılan eylemleri haksız göstermeye çalışıyorlar nereden geldikleri kökenleri araştırılmalı

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Haber YorumlarıTuba Maran:

İşte bu teröristlere güvenerek çaldılar ya kesin bu pisliklere parada vermislerdir

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