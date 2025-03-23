Ankara'da protestocular polise balta fırlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek isteyen grup, Ankara Kızılay'da toplandı. Polis barikatını aşmaya çalışan gruptakilerden bazıları, polise mukavemette bulundu. Polis ekipleri, farklı zamanlarda megafonla seslenerek grubu dağılmaları yönünde uyardı.

POLİS, BALTAYLA BAŞINDAN YARALANDI

Tüm uyarılara rağmen dağılmayan kalabalık, polis ekiplerine havai fişek, taş ve cam şişe attı. Polise atılanlar arasında balta, tornavida ve pense gibi çeşitli aletler olduğu da görüldü. Atılan baltanın isabet ettiği 1 polis memuru, başından yaralandı.

Yüzlerini maskeyle gizleyenler, civardaki iş yerlerinden aldıkları masa ve sandalyeleri polise fırlattı. Gruptakilerden bazıları çevreden topladıkları çeşitli eşyaları ateşe verdi. Park halindeki çok sayıda araç atılanlar nedeniyle zarar gördü.