Haberler

Ankara'da Pompalı Tüfekle Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'da Pompalı Tüfekle Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı Haber Videosunu İzle
Ankara'da Pompalı Tüfekle Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana gelen kavgada bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Gazi Karaca hayatını kaybederken, F.T. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs, pompalı tüfekle 2 kişiyi vurdu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurdu. Şahıs kaçarken, olayı gören vatandaş durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gazi Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan F.T. ise hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Bu da çöpçatan pazarı! Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor

Yüzlerce bekar bu parkta toplanıyor, duvara ilan asıp eş arıyor
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Paşalimanı Adası'nda keklik avına gelen avcılar protesto edildi

Keklik avına giden avcılara büyük şok
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.