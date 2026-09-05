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Polatlı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı Yeni Mahallesi'nde bulunan Barbaros Caddesi ile Sancak Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde kesişiminde seyir halinde olan pikap kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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