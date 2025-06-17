Ankara'da Park Halindeki Otomobile Yangın: Panik Yarattı
Pursaklar ilçesinde park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında meydana gelen patlamalar vatandaşlarda paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da park halindeki otomobile çıkan yangın paniğe neden oldu.
Pursaklar ilçesinde yaşanan olayda, park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında meydana gelen patlamalar vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa