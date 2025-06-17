Ankara'da Park Halindeki Otomobile Yangın: Panik Yarattı

Ankara'da park halindeki otomobile çıkan yangın paniğe neden oldu.

Pursaklar ilçesinde yaşanan olayda, park halindeki otomobilde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında meydana gelen patlamalar vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA