Ankara'da Otoyolda Saldırıya Uğrayan Tır Sürücüsü Aracı Gasp Edildi

Ankara'da, otoyolda seyir halindeyken önüne atlayan kişinin saldırısına uğrayan ve aracı gasp edilen tır sürücüsü, "Saldırgan kapıyı açıp beni aşağıya attı" dedi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Gölbaşı - Mamak Karayolu ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 34 FTG 862 plakalı tırıyla seyir halinde olan Selim Örencik'in (58) aracının önüne O.O. (36) isimli bir kişi atladı. Hareket halindeki aracın açıkta duran camına kadar ilerleyen O.O., içeri girdikten sonra Örencik'e arkadan saldırdı. Etkisiz hale getirdiği sürücüyü araçtan atan O.O., tırı da alarak olay yerinden kaçtı. Örencik'in ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, O.O.'yu çaldığı tır ile beraber Çankaya'da yakaladı. Saldırganın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarılırken, çalınan araç Örencik'e teslim edildi.

"Kapıyı açıp beni aşağıya attı"

Olayla ilgili konuşan Selim Örencik, "Yolun ortasında bir kişi gördüm. Arabaların önüne atlayıp durdurmaya çalışıyordu. O sırada benim aracımın önüne atladı. Açık pencereden girmeye çalıştı. Pencereyi kapatmaya çalıştım. İlk başta içeriye giremedi. Ardından süratlenmeye başladım. Kendisini içeriye atıp, arka tarafa geçti. Araçtaki kalemlerden birini alıp boğazıma saplayama başladı. Kalem kırıldı. Biz de o sırada boğuşmaya başladık. O sırada direksiyon kontrolünü kaybettim. Bir süre ilerledikten sonra saldırgan kapıyı açtı. Beni aşağıya attı. Yoldan geçenlerden yardım istedim. Bir kişi beni karakola götürdü. İfademi verdim. Aracım da bulundu ve teslim aldım. Saldırganın üzerinde falçata varmış. İyi ki onunla saldırmadı" dedi. - ANKARA