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Ankara'da Otomobillerin Camları Kırılarak Teypler Çalındı

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Ankara'da kimliği belirsiz kişiler, park halindeki otomobillerin camını kırıp teyplerini çaldı. Polis ekiplerince zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Sedef Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kim olduğu henüz belirlemeyen kişiler, park halindeki 5 otomobilin camını kırdı. Bununla da yetinmeyen şahıslar, iki aracında teybini çaldı. Sabah durumu fark eden araç sahiplerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekiplerince olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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