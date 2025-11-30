Haberler

Ankara'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Sincan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri de bulundu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Sincan ilçesinin Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. - ANKARA

500
