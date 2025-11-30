Ankara'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Sincan ilçesinin Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. - ANKARA