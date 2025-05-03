Ankara'da Otomobil Üst Geçit Ayağına Çarptı: İki Yaralı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil üst geçit ayağına çarparak iki kişinin ağır yaralanmasına yol açtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümitköy'de meydana gelen olayda bir otomobil üst geçit ayağına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. (BC - - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa