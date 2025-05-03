Ankara'da Otomobil Üst Geçit Ayağına Çarptı: İki Yaralı

Ankara'da Otomobil Üst Geçit Ayağına Çarptı: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil üst geçit ayağına çarparak iki kişinin ağır yaralanmasına yol açtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otomobilin üst geçit ayağına çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümitköy'de meydana gelen olayda bir otomobil üst geçit ayağına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. (BC - - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.