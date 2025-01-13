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Ankara'da otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil tarım arazisine devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarım arazisine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Ankara-Kırıkkale D200 karayolu üzerindeki Elmadağ ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen kazada E.D. idaresindeki 06 HE 1734 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan otomobilden fırlayan Meryem Doğandemir'in olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.D. ile yolcular Ü.D., A.D. ve A.Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada hurdaya dönen otomobil olay yerinde yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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