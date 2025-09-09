Ankara'da Otomobil Okul Duvarına Çarptı, Öğrenci Kıl Payı Kurtuldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil okul duvarına çarptı. Kaza anında yaya geçidinde bekleyen öğrenci kazadan kıl payı kurtuldu.

Alınan bilgiye göre kaza, Emin Acar İmam Hatip okulu önünde meydana geldi. Okul önünde bulunan cadde üzerinde seyreden bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücü hafif yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ölümden kıl payı ile kurtuldu

Öte yandan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın meydana geldiği anda yoldaki yaya geçidinde bekleyen öğrencinin süratli bir şekilde üzerine gelen otomobili fark ettiği, otomobilden son anda kaçarak şans eseri yara almadan kurtulduğu görüldü. - ANKARA