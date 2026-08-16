Etimesgut'ta motosiklet kazası: 2 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Kaza, Etimesgut ilçesi Ayaş-Ankara Yolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet otomobille çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı