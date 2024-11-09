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Ankara'da Otomobil Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Ankara'da Otomobil Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, seyyar köfte tezgahında yemek alan bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu. Kazada iki kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece 03.45 sıralarında Mamak'ın General Zeki Doğan Mahallesi'nde yer alan İmam Alim Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü Y.A.'nın (18) yaptığı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki seyyar köfte tezgahının yanındaki kişilere, ardından da savrularak bir apartmanın duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle 22 yaşındaki K.T. hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazaya neden olan sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.

"Aracının hakimiyetini kaybedip köfteciye çarpmış"

Olayla ilgili konuşan Mehmet Yüreğir, "Sürücü, aracının hakimiyetini kaybedip köfteciye çarpmış. Ardından da duvara çarparak durabilmiş. O sırada köfteciden yemek alan motokurye vefat etmiş, 2 kişi de yaralanmış. Ardından da polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gelmiş, önlem alıp incelemelerde bulunmuşlar" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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