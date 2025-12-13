Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beypazarı ilçesi Koyunağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan'ın yönetimindeki 06 BCB 01 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan yönetim kurulu üyesi Ekrem Ertürk olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Vedat Yıldız, Turgut Uysal ve sürücü Ömer Ercan ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA