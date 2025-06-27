Ankara'da Otobüs Şoförü ile Vale Arasında Sopalı Kavga
Çankaya'da, yolcuyu almadan geçen otobüs şoförü ile öfkelenen vale arasında demir çubuklu kavga yaşandı. Olay anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Ankara'da duraktaki yolcuyu almadığı iddia edilen otobüs şoförü ile duruma öfkelenen vale arasındaki demir çubuklu kavga kameralara yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesindeki bir otobüs durağında meydana geldi. İddialara göre, durağın karşısındaki alışveriş merkezinde çalışan vale, yolcuyu almadan ilerleyen otobüs şoförüne öfkelendi. Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine demir sopalarla saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, korku dolu o anlar anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa